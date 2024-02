Stiri pe aceeasi tema

- CALENDAR ORTODOX 2024: Sfanta Mucenița Agata Sfanta Mucenița Agata (sau Agatia) s-a nascut in anul 235 in cetatea Panormos (astazi Palermo din Sicilia). Ea era o femeie foarte frumoasa și foarte bogata. Era creștina și trai o viața curata și cu fagaduința de aș darui viața in totalitate lui Hristos,…

- CALENDAR ORTODOX 2024: Sfantul Maxim Marturisitorul CALENDAR ORTODOX 2024: Sfantul Maxim Marturisitorul s-a nascut in anul 580, in Constantinopol, intr-o familie nobila. A intrat in monahism in manastirea Chrysopolis. Misiunea principala a Sfantului Maxim Marturisitorul a fost apararea dreptei credințe…

- CALENDAR ORTODOX 2024: Sfanta Cuvioasa Nina Primii creștin au aparut in Iviria (veche denumire a Georgiei) inca in anii 40 dupa Hristos. Totusi, Evanghelia a devenit cunoscuta tuturor mult mai tarziu, incepand cu secolul al IV-lea, prin propovaduirea Sfintei Nina, „cea intocmai cu Apostolii”. Ea a fost…

- CALENDAR ORTODOX 2024: Sfinții Mucenici Teopempt și Teona Sfinții Mucenici Teopempt și Teona fostul vrajitor fac parte dintre primi sfinți martiri din timpul prigoanelor desfașurate de Dioclețian. Sfantul Mucenic Teopempt a fost episcop al Nicomidiei intre anii 290-295, in timpul domniei Dioclețian…

- CALENDAR ORTODOX 2024: Sfantul Ierarh Vasile cel Mare Marele ierarh si dascal Vasile cel Mare s-a nascut in Cezareea Capadociei, din parinti crestini. Mama sa Emilia era fiica de martir, iar bunica sa Macrina era o femeie cu frica lui Dumnezeu. Amandoua l-au crescut pe Vasile in focul dragostei pentru…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfanta Mucenita Anisia fecioara Sfanta Anisia s-a nascut la Tesalonic, din parinti nobili si bogati, cetateni de frunte ai cetatii. Ea a fost crescuta cu mare evlavie intru toata curatia Credintei Crestine. Ramanand orfana de la o frageda varsta, ea s-a inchinat pe sine cu totul…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfantul Proroc Daniel In anul 597 inainte de Hristos, Ierusalimul a fost cucerit de imparatul Nabucodonosor. Atunci proorocul Daniel a fost dus in robia Babilonului impreuna cu regele Ioachim al iudeilor și cu alți tineri iudei, intre care și trei prieteni buni ai lui Daniel:…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfantul Sfințit Mucenic Elefterie Acest sfant a trait in Roma, in anii domniei imparatului Adrian, intre anii 117-138. Mama sa, vaduva Antia a fost invațata sa creada in Hristos de catre Sfantul Apostol Pavel. Antia l-a dus pe Sfantul Elefterie, pe cand era inca un copil, la Anichit,…