CALENDAR ORTODOX 2023: Sfântul Atinoghen CALENDAR ORTODOX 2023: Sfantul Atinoghen Sfantul Atinoghen a trait in vremea imparatului Dioclețian (284-305). Sfantul Atinoghen a viețuit impreuna cu zece ucenici intr-o manastire de langa cetatea Sevastiei și a fost episcop al Pidahtoei. Dregatorul Filomarh i-a cerut sa lepede credința in Hristos și sa aduca jerfe idolilor. Atinoghen a refuzat și a marturisit: “O, prigonitorule, cei de care zici […] Citește CALENDAR ORTODOX 2023: Sfantul Atinoghen in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

