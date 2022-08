Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul din Ucraina a creat un haos absolut in intreaga lume, iar conflictele dintre Rusia și Occident au atins cote inimaginabile, principala miza in acest moment fiind livrarea de gaze rusești, principala arma politica pe care se bazeaza Vladimir Putin. In urma anunțului Canadei privind inapoierea…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat ca permiterea președintelui rus Vladimir Putin sa reușeasca in invadarea Ucrainei ar avea consecințe „absolut catastrofale” pentru lume.La cateva ore dupa ce rachete rusești au lovit Kievul, Johnson a lansat, intr-un interviu pentru CNN, un indemn…

- Gundorov a fost lovit langa Volnovakha, in Donbas, in timp ce se afla intr-un elicopter militar de asalt. Aeronava a fost lovita de o racheta sol-aer portabila. Dupa atac, elicopterul a zburat mai departe, s-a rotit deasupra unei fașii inguste de padure, dupa care s-a prabușit explodand pe un camp.…

- Presedintele chinez Xi Jinping i-a spus omologului sau rus Vladimir Putin, in timpul unei discutii la telefon, ca toate partile ar trebui sa conlucreze pentru solutionarea crizei din Ucraina „intr-un mod responsabil”, relateaza Reuters, citand postul de televiziune de stat chinez CCTV. China a refuzat…

- Cancelarul german Olaf Scholz a spus ca discutiile sale telefonice cu Vladimir Putin au un singur scop - sa-i reaminteasca presedintelui rus ca razboiul pe care l-a declansat nu va reusi, relateaza Die Zeit. Scholz a declarat acest lucru marti in timpul unei vizite in Lituania, acesta sustinand ca…

- Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, considera ca Rusia este acum concentrata pe razboi și va fi de acord cu o incetare a focului doar cand va fi la un pas mai aproape de infrangere, informeaza Ukrinform . „Suntem de acord ca o incetare a focului este necesara, dar va garantez 100% ca atunci…

- Liderul de la Casa Alba a spus ca este ingrijorat de faptul ca președintele rus, Vladimir Putin, nu are o strategie de ieșire, in acest moment, din conflictul care dureaza de peste doua luni și jumatate in Ucraina, potrivit Reuters.In același timp, Joe Biden a trimis Congresului american sa aprobe proiectul…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat luni, 9 mai, ca, fara niciun dubiu, Rusia isi va atinge obiectivele in campania sa militara in Ucraina, asigurand ca toate planurile in acest scop sunt puse in aplicare, relateaza EFE.La intalnirea cu tatal lui Vladimir Joga, un militar rus care si a pierdut…