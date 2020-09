Stiri pe aceeasi tema

- Primarul comunei gorjene Runcu, Adrian Campeanu, a obținut un nou mandat cu un procent record, 93% din voturi. Desi are doar 45 de ani, edilul a ajuns la al patrulea mandat de primar. La alegerile din 27 septembrie și-a depașit procentul obținut in urma cu peste patru ani, cand a primit 92,6% din voturi,…

- USR-PLUS a reușit sa obțina rezultate surprinzatoare in Timișoara, unde candidatul Dominic Fritz a caștigat in fața lui Nicolae Robu, in Brașov, unde Allen Coliban a anunțat victoria in fața lui PNL-istului George Scripcaru, dar și la Campulung Muscel, unde fosta vedeta Elena Lasconi și-a adjudecat…

- Biroul Politic Judetean al PNL Iasi a decis ca organizatia din municipiul resedinta sa fie condusa de primarul Mihai Chirica, la cinci luni de la intrarea acestuia in formatiunea politica.Citește și: Adrian Nastase: Liviu Dragnea a fost pedepsit și din afara "Am pus si pun mai presus…

- Gazda, Mihai Chirica, a trecut in revista proiectele in derulare ale municipalitatii, subliniind ca in exercitiul financiar actual au fost atrase fonduri de 217 milioane de euro, comparativ cu 125 de milioane in perioada 2007-2013. Vicepremierul Raluca Turcan a invocat lipsa contesta tiilor la procedura…

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, desemnat candidat din partea PNL pentru un nou mandat, a declarat vineri ca este dispus sa treaca in "latura civila" si sa renunte la cariera politica daca in 2024 iesenii vor fi nemultumiti.Edilul iesean a facut aceasta declaratie in cadrul unei…

- Marcel Bolos, ministrul Fondurilor Europene, Costel Alexe, ministrul Mediului Apelor si Padurilor, Raluca Turcan, vicepremier, alaturi de primarul Mihai Chirica sustin de la ora 12 o conferinta de presa. Ei vor aborda subiecte de actualitate din domeniul de activitate al fiecaruia.