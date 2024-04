Stiri pe aceeasi tema

- Viitorul stadion al municipiului Iași va fi situat in cartierul Cicoarei. Decizia de mutare a amplasamentului a fost luata de Comisia de Urbanism, motivul fiind eventualele supraaglomerari care se vor forma in zona Moara de Vant, acolo unde urmeaza sa fie construit și Spitalul Regional de Urgența. Primarul…

- Presedintele Consiliului Judetean Covasna, Tamas Sandor, si primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, vor candida pentru al cincilea mandat la alegerile locale din acest an, pe lista UDMR. In cursa electorala vor reintra si primarul municipiului Targu Secuiesc, Bokor Tibor, ales in functie…

- Primarul municipiului Constanta, Vergil Chitac a transmis printr un mesaj postat pe pagina sa de Facebook ca noul CET inseamna beneficii pentru constanteni. "Construirea noului CET este una dintre cele mai mari realizari ale acestui mandat, iar un proiect de o asemenea anvergura merita toata atentia…

- Primarul municipiului Constanta, Vergil Chitac a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj prin care lanseaza un apel deschis de a i se transmite reprosurile pentru acest mandat. Dupa cum bine stiti, nu am fost si nu voi fi niciodata personajul dedicat PR ului politic, lucru care a atras cu sine o serie…

- De astazi și pana la jumatatea lunii aprilie, in municipiul Iași se desfașoara Campania de Curațenie de Primavara, care va fi coordonata de Societatea Salubris. Primarul municipiului, Mihai Chirica a anunțat ca deja, Compania de Transport Public a demarat operațiunile de salubrizare din stațiile de…

- Primarul municipiului Buzau, Constantin Toma (PSD), a declarat, joi, la Digi24, despre coaliția la guvernare cu liberalii, ca acest tandem reprezinta o necesitate deoarece PSD nu ar avea alt partener dupa alegeri. „Este o necesitate, nu este bine, unul e de stanga, unul e de dreapta, dar cu cine sa…

- Numarul nasterilor in municipiul Iasi, in 2023, a fost cu aproape 2.000 de mai mare decat cel al deceselor, iar cele mai mai frecvente prenume date copiilor au fost Andrei la baieti, respectiv Maria la fete.Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a scris, marti seara, pe Facebook, ca numarul nasterilor…

- Mihai Chirica este suspectat de complicitate la fals intelectual, complicitate la abuz in serviciu, daca functionarul public a obtinut, pentru sine sau pentru altul, un folos necuvenit si fals intelectual in forma continuata doua acte materiale . Facem precizarea ca aceasta etapa a procesului penal…