Calatoriile la Petra au devenit mult mai facile Iordania a revizuit conditiile de intrare pentru calatorii veniti din strainatate. Cel mai important aspect este ca pasagerii care sosesc in tara nu mai trebuie sa stea in carantina timp de sapte zile.



Tara si-a inchis frontierele si aeroporturile internationale in martie 2020, cand a lovit pandemia COVID-19. Si-a redeschis granitele pentru vizitatori din anumite tari, pe 5 august, iesind dintr-unul dintre cele mai stricte blocaje din Orientul Mijlociu.



In conformitate cu noile reguli, calatorii trebuie sa prezinte dovada unui test PCR negativ valid, efectuat in termen de 72

Sursa articol si foto: business24.ro

