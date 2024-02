Stiri pe aceeasi tema

- U-BT Cluj a obținut o victorie de serviciu sambata seara cu CSU Sibiu, scor 80-74, menținandu-și seria invincibilitații in campionat. ”Șepcile roșii” s-au impus din brand-ul firmei, n-au jucat stralucit, dar au calitate extra. Sibienii s-au autodepașit, i-au chinuit pe alb-negri, s-au ținut scai de…

- Dupa ce insuși președintele UEFA a lansat o sageata in direcția sa, Razvan Burleanu mai deschide o ușa pentru atacurile rivalilor. FRF a introdus o noua regula controversata, care va afecta enorm felul in care se desfașoara fotbalul in Romania. In numele interesului național, de zici ca vorbește Gabriel…

- Nelu Varga, patronul de la CFR Cluj, a anunțat ca nu se va mai consulta cu cei din club și il va pune antrenor pe Adrian Mutu. Antrenorul Andrea Mandorlini e ca și demis de la CFR Cluj, Varga a anunțat ca va rezilia cu italianul luni. Apoi, Mutu va fi numit pe banca in locul lui Mandorlini și va conduce…

- La punerea in scena a faimoasei piese ”Hamlet”, doua spectatoare, aflate in primul rand, au inceput sa manance shaorma ”cu de toate”. Actorul care le-a atras atenția, Cristian Grosu, il juca chiar pe Hamlet, dupa cum a scris Actual de Cluj.

- Cerințele stranii ale proprietarilor continua la Cluj. Doritorii pot sa inchirieze un apartament situat in Omnia Residence din Apahida, cu 400 de euro, singura mențiune ceruta e ca aceștia sa fie barbați.,,Dau in chirie unui barbat apartament format din bucatarie cu living, dormitor, baie,…

- Alexandru Chipciu (34 de ani), mijlocașul lui U Cluj, spune ca Oțelul este formația din Superliga pe care nu ar vrea sa o mai intalneasca. De vina e stilul agresiv impus de antrenorul Dorinel Munteanu. U Cluj a fost invinsa de Oțelul in urma cu o saptamana, scor 0-1, in runda cu numarul 20 din Superliga.…

- „DJ Boroș te iubim, noi ca tine vrem sa fim!”, cantau puștoaicele din Cluj acum aproape 30 de ani. Pe unele dintre ele, niște fete din Apahida, tanarul artist la acea vreme le-a chemat la o ciocolata calda, apoi le-a rugat sa-i pozeze sexi. Imaginile au ajuns pe internet, dupa ce copilele de 11-13 ani…

- Șoferii de BMW sunt huliți, atacați și numiți cocalari de toata lumea pe internet. Ei bine, un conducator auto din Cluj, care deține un superb BMW seria 7, s-a oprit sa ajute un necaji. ”Joi seara, pe centura Apahida a ramas un baiat cu un CX7 fara baterie. Singurii care am oprit, am fost unu eu…