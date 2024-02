Dupa ce insuși președintele UEFA a lansat o sageata in direcția sa, Razvan Burleanu mai deschide o ușa pentru atacurile rivalilor. FRF a introdus o noua regula controversata, care va afecta enorm felul in care se desfașoara fotbalul in Romania. In numele interesului național, de zici ca vorbește Gabriel Oprea, președintele FRF a anunțat implementarea […] The post Regula 5+6 arunca in aer Liga 1. Lovitura pentru FCSB, Rapid și CFR Cluj! first appeared on Ziarul National .