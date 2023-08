Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Arad a anunțat miercuri seara, 16 august, ca a fost gasit un cadavru la malul unei insule din raul Mureș, intre localitațile Șeitin și Nadlac.„Cadavrul, in stare avansata de putrefacție, urmeaza a fi transportat la Serviciul Județean de Medicina Legala Arad, in vederea efectuarii autopsiei și…

- Dupa ce apele Mureșului au scazut, ramașite umane au ieșit la iveala in zona Șeitin, in județul Arad, pe o insula de pe rau.Din primele date, unchiul fetitei ar fi confirmat ca hainele gasite in apropiere ar fi fost ale micuței. Autoritațile o așteapta si pe mama la fata locului, iar osemintele, in…

- Un cadavru a fost scos din apele Mureșului in aceasta seara intre Șeitin și Nadlac. Din primele informații se pare ca ar fi cadavrul fetiței inecate in 30 aprilie, la Semlac. Localnicii spun ca este vorba despre o minune deoarece daca este vorba despre fetița de 7 ani inecata, aceasta se numea Maria,…

- Un schelet uman de mici dimensiuni a fost descoperit, astazi, pe malul raului Mureș intre localitațile Șeitin și Nadlac. Descoperirea a fost sesizata la numarul... The post Schelet uman de mici dimensiuni, gasit pe malul Mureșului, intre Șeitin și Nadlac. Localnicii cred ca ar fi vorba despre fetița…

- Un schelet uman de mici dimensiuni a fost descoperit, astazi, pe malul raului Mureș intre localitațile Șeitin și Nadlac. Descoperirea a fost sesizata la numarul... The post Schelet uman de mici dimensiuni, gasit pe malul Mureșului, intre Șeitin și Nadlac appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Descoperire macabra intr-un cimitir din localitatea Tureni, din județul Cluj. Cadavrul carbonizat al unei persoane, inca neidentificata, a fost descoperit printre morminte. Poliția s-a sesizat și a deschis o ancheta. Trupul ars a fost transportat la Institutul de Medicina Legala din Cluj-Napoca pentru…

- Un copil de 1 an și 7 luni, din localitatea Jena, județul Timiș, este in stare grava dupa ce a cazut, luni, intr-un bazin cu apa cu adancimea de 50 de centimetri.Potrivit Poliției Timiș, incidentul a avut loc luni in jurul orei 14:30. Polițiștii Secției 6 Gavojdia au fost sesizați prin apel 112,…

- Descoperire macabra intr-un apartament din Sectorul 4 al Capitalei. Trupul neinsufletit al unei femei a fost gasit in locuinta unde statea cu chirie. Chiar proprietarul ar fi fost cel care a sunat la 112 si a alertat politia, dupa ce i-a vazut cadavrul aflat in stare de descompunere.