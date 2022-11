Stiri pe aceeasi tema

- Politia din Roma cauta un posibil criminal in serie dupa ce cadavrele a trei femei au fost gasite in doua apartamente din cartierul de lux Prati, conform The Guardian, noteaza news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Ministerul rus al Apararii a publicat o declarație in care neaga ferm implicarea in explozia din Polonia. Potrivit sursei citate, cea mai apropiata lovitura ruseasca de granița cu Polonia a avut loc la 35 de kilometri, scrie The Guardian. Potrivit ministerului rus al Apararii, Rusia a efectuat marți…

- Organizatorii Targului de Craciun de la Sibiu au montat deja casutele in Piata Mare, inclusiv casuta lui Mos Craciun, si cauta acum spiridusi care sa lucreze incepand de vineri si pana pe data de 2 ianuarie, potrivit anunturilor publicate pe pagina de socializare a evenimentului, relateaza Agerpres.…

- Parți ale corpului unei femei au fost gasite sub ferestrele unei cladiri rezidențiale cu mai multe etaje de pe strada Mareșalul Tuhacevski din Moscova. Poliția l-a reținut pe soțul in varsta de 89 de ani al rusoaicei ucise. Acest lucru a fost raportat de agenția „RIA Novosti” cu referire la Iulia Ivanova,…

- Tragedie uriașa la Seul, Coreea de Sud. 151 de persoane au murit, iar prin acestea sunt 19 cetateni straini, relateaza BBC. Numarul persoanelor ranite este de 82. In plus, Politia a anuntat ca a primit rapoarte despre disparitia a 350 de persoane. Presedintele Coreei de Sud, Yoon Suk-yeol, a anuntat…

- Poliția a inceput cercetarile in cazul incendiului izbucnit marți seara la un imobil de lux situat pe Șoseaua Nordului din Capitala, in cartierul Francez. Proprietarul imobilului ar fi construit in plus doua etaje, care nu erau in autorizatie. ”In urma verificarilor efectuate, la data de 12 octombrie…

- Scene violente pe o strada din Timișoara. Un biciclist a luat la bataie un șofer din cauza unei parcari. In acest caz se fac cercetari pentru infractiuni de lovire sau alte violente. Incidentul a avut loc pe bulevardul Constantin Brancoveanu din Timisoara. Soferul unei masini si-a parcat automobilul…

- Procuratura din Moscova a avertizat, miercuri, ca persoanele care participa la mitinguri ”ilegale” vor fi pedepsite conform legislației ruse in vigoare, informeaza agenția rusa de presa TASS. Avertismentul vine in contextul in care mișcarea rusa „Vesna” a facut apel la proteste in Federația Rusa fața…