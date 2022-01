Ca-n filme: Pirat de manuscrise la o celebră editură. Descoperirea FBI Un mister care a agitat de mai multi ani lumea literara a ajuns aproape de deznodamant: FBI-ul a arestat un angajat al celebrei edituri Simon&Schuster, banuit ca fura manuscrise literare ale unor autori prestigiosi inainte de publicare, au precizat autoritatile americane. Potrivit AFP, prezentat joi in fata unui tribunal din New York, la o zi dupa arestarea sa pe aeroportul JFK, Filippo Bernardini, un italian in varsta de 29 de ani, a fost inculpat pentru frauda electronica si uzurpare de identitate in forma agravata, infractiuni pasibile de o pedeapsa cu inchisoarea de 22 de ani. A fost stabilita… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

