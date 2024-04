Dupa ce doua inițiative legislative identice au fost respinse pana acum, Legea arendei a fost depusa din nou in Parlament. Actul normativ prevede introducerea unei perioade minime de 7 ani pentru contractele de arenda, așa cum au cerut asociațiile de fermieri. In trecut au mai existat doua incercari de modificari cu privire la Legea arendei, […] The post Legea arendei ajunge din nou in Parlament appeared first on Puterea.ro .