Stiri pe aceeasi tema

- „Am inceput aplicarea tratamentelor pentru combaterea tantarilor. Compania Municipala Eco Igienizare a demarat primul tratament din cele 14 prevazute anul acesta in Programului Unitar de Actiune aprobat de CGMB. Tratamentele se vor desfasura zilnic, in intervalul orar 22.00 – 5.00, pe intreg teritoriul…

- Israelul a folosit o racheta supersonica cu raza lunga de acțiune in atacul sau asupra Iranului de la inceputul acestei saptamani, a anunțat postul de televiziune israelian Kan, potrivit The Times of Israel.

- Un barbat olandez e considerat cel mai lung caz de infecție cu COVID inregistrat vreodata și a fost infectat timp de 613 zile, un record. Virusul s-a transformat in acest timp intr-o varianta noua, unica, care a derutat cercetatorii medicali, relateaza saptamanalul american Time, preluat de catre cotidianul…

- Peste 2 milioane de euro, din fonduri nerambursabile europene, sunt investiți pentru modernizarea Spitalului Orașenesc „Dr. Alexandru Borza” din Abrud. In prezent, unitatea medicala are un bloc operator nou și saloane de terapie intensiva, dar și o instalatie electrica noua, calibrata pe cerintele actuale,…

- Doctorii din Timisoara au aflat de ce zeci de elevi si de profesori de la Liceul Loga au ajuns la spital cu simptome de toxiinfectie alimentara. Trei dintre elevi au iesit pozitivi la Norovirus, care provoaca gastroenterita.

- Oana Lis iși vinde lucrurile din casa pentru a avea mai mulți bani. Tratamentele costisitoare ale lui Viorel Lis ii fac sa se descurce tot mai greu, motiv pentru care vedeta incearca diferite metode pentru a se descurca.

- Monturile, cunoscute și sub denumirea de hallux valgus, reprezinta o problema foarte des intalnita, mai ales in randul femeilor, dar care este adesea ignorata pana in momentul in care apare durerea iar mersul este afectat. Cauzele de apariție a monturilor sunt multiple, de la purtarea de incalțaminte…

- Aproape 200 de persoane au fost testate pozitiv pentru infectia cu virusul gripal in ultimele 10 zile, iar unul dintre bolnavi, o femeie in varsta de 69 de ani, infectata cu virusul gripal AH1, a decedat, au informat, miercuri, reprezentantii Directiei de Sanatate Publica (DSP) Olt, potrivit Agerpres.De…