Stiri pe aceeasi tema

- Cinci 'agenti' chinezi au fost arestati in Statele Unite pentru o operatiune botezata 'Fox Hunt' care, sub acoperirea luptei impotriva coruptiei, viza opozanti ai regimului comunist, au anuntat miercuri autoritatile americane, potrivit AFP si Reuters.In total, "opt agenti ai Republicii Chineze…

- Șase agenți ai Serviciilor secrete rusești au fost acuzați în Statele Unite de atacuri cibernetice globale, care au vizat rețeaua electrica a Ucrainei, alegerile din Franța din 2017 și Jocurile Olimpice din 2018, a dezvaluit luni Departamentul de Justiție al Statelor Unite, relateaza AFP. Potrivit…

- Departamentul de Justitie al Statelor Unite a anuntat vineri ca a programat prima executie federala a unei femei din ultimele sapte decenii. Lisa Montgomery, condamnata pentru o crima din 2004, va fi executata pe 8 decembrie, transmite Reuters.

- Unitatile 3 si 4 de la Cernavoda construite de un consortiu internațional Centrala nucleara de la Cernavoda. Foto: captura video. Unitatile 3 si 4 ale centralei nuclearo-electrice de la Cernavoda vor fi construite de un consortiu de companii din Statele Unite, România, Canada si…

- Statele Unite au confiscat 92 de nume de domenii folosite de Iran - dintre care patru erau utilizate de site-uri de stiri in limba engleza - anunta Departamentul american al Justitiei, relateaza AFP potrivit news.ro.Aceste site-uri au fost identificate cu ajutorul unor informatii provenind…

- Descarcarea aplicației video TikTok și a mesageriei WeChat va fi interzisa in Statele Unite incepand de duminica, a anunțat vineri Departamentul de Comerț al SUA. Administrația Trump a afirmat ca acțiunea este necesara pentru „a apara interesele de securitate naționala ale Statelor Unite”. In luna august…

- O persoana a fost ucisa prin impuscare la Portland, in Oregon, in nord-vestul Statelor Unite, in timpul unor ciocniri intre manifestanti antirasisti si sustinatori ai lui Donald Trump, a anuntat politia locala, relateaza AFP.Portlandul a fost epicentrul unor manifestatii regulate impotriva…