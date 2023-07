Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 7–9 iulie, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au continuat activitatile de combatere a indisciplinei in trafic, au aplicat 440 de sanctiuni contraventionale si au retinut 77 de permise de conducere ca urmare a abaterilor rutiere constatate. Incepand de…

- Barbat din județul Mureș, depistat in trafic de polițiștii salajeni, in timp ce conducea sub influența substanțelor psihoactive. Marți, 4 iulie a.c.m la ora 10.57, pe strada 22 Decembrie 1989 in municipiul Zalau, polițiștii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Salaj au oprit…

- O cunoscuta solista romanca a fost prinsa beata și drogata la volan. Și, de parca nu era suficient, tinara nu avea nici dreptul de a conduce in Romania. Știri pe surse noteaza ca ar fi vorba despre Xonia. Iata detaliile de la Poliție: La data de 23 Iunie a.c., in jurul orei 04:00, polițiști din cadrul…

- Cantareața Xonia a fost prinsa bauta și drogata la volan in aceasta dimineața de polițiștii de la rutiera, pe o strada din sectorul 2 al Capitalei. Potrivit oamenilor legii, cantareața nu avea dreptul de a conduce pe teritoriul Romaniei. Polițiștii au deschis un dosar penal sub supravegherea Parchetului…

- In perioada 8 – 14 mai a.c., politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au fost angrenati intr-o actiune ce a vizat prevenirea accidentelor de circulatie in care ar putea fi implicate autovehicule destinate transportului rutier public de marfa cu masa totala maxima autorizata…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Valcea au acționat in perioada 5 – 7 mai a.c., pe drumurile publice din județ, pentru combaterea și prevenirea principalelor cauze generatoare de accidente, respectiv abateri ale pietonilor, nerespectarea regimului legal de viteza, depașire neregulamentara…

- Dupa ce a fost prinsa beata și drogata la volan, celebra Ana Morodan s-ar fi internat intr-un centru de reabilitare din Pianu de Jos. Așadar, Ana Morodan ar fi luat o decizie radicala dupa ce a fost oprita de doua ori de polițiști, in aceeași zi, și a fost depistata pozitiv pentru consum de alcool […]…

- Ana Morodan s-ar fi internat intr-un centru de psihiatrie din ALBA: „Contesa Digitala” a fost prinsa beata și drogata la volan Ana Morodan s-ar fi internat intr-un centru de psihiatrie din ALBA: „Contesa Digitala” a fost prinsa beata și drogata la volan Dupa ce a fost prinsa beata și drogata la volan,…