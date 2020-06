Stiri pe aceeasi tema

- Schimbarile ultimelor luni au pus o amprenta puternica pe piața muncii, care arata acum complet diferit fața de inceputul anului. Cel mai mult s-a simțit inversarea raportului de forțe dintre angajatori și candidați – daca, pana nu demult, primii erau cei care aveau dificultați in a ocupa locurile de…

- Romania este pe locul șase in Uniunea Europeana la cantitatea de pesticide folosita in agricultura. Cu circa 10 milioane de kilograme Romania era in 2018 al șaselea consumator de pesticide din Europa, dupa state cu consumuri mult mai mari, precum Franța (80 de milioane de kg), Spania (peste 70 mil.…

- Aproape 1,3 milioane de romani s-au intors in țara in ultimele doua luni, determinați, in cea mai mare parte, de pierderea locurilor de munca pe care le aveau in țari precum Spania, Italia, Marea Britanie sau Germania. Speriați de impactul pe care pandemia l-a avut asupra economiilor din țarile in care…

- Reprezentantii Ryanair spun ca vor lansa zboruri zilnice din tari din Europa in aeroporturi cheie precum Portugalia, Spania, Italia, Grecia si Cipru de la 1 iulie. Ryanair a anuntat ca ofera si o promotie pentru calatorii in lunile iulie si august cu preturi care pornesc de la 29,99 euro pe un singur…

- Europa doreste sa-si deschida frontierele interne pentru turism pina la inceperea verii, au anuntat luni ministrii de externe din 11 state membre ale Uniunii Europene. Seful diplomatiei germane Heiko Maas a discutat cu omologii sai din Spania, Italia, Austria, Grecia, Croatia, Portugalia, Malta, Slovenia,…

- Europa vrea sa primeasca turiști pana la inceputul verii, conform ministrilor de externe din 11 state membre ale Uniunii Europene..Ministrul german de Externe, Heiko Maas, a discutat cu omologii sai din Spania, Italia, Austria, Grecia, Croatia, Portugalia, Malta, Slovenia, Cipru si Bulgaria - toate…

- Europa doreste sa-si deschida frontierele interne pentru turism pana la inceperea verii, au anuntat luni ministrii de externe din 11 state membre ale Uniunii Europene, informeaza dpa si HINA. Seful diplomatiei germane Heiko Maas a discutat cu omologii sai din Spania, Italia, Austria, Grecia, Croatia,…

- Grupul auto francez PSA (proprietarul marcilor Peugeot, Citroen, Opel) a anuntat luni inchiderea tuturor uzinelor sale din Europa, din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza AFP.Vezi si: Se potolește epidemia in Italia? Datele din Lombardia, cea mai afectata regiune, arata incetinirea…