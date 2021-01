Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de coronavirus a lovit in plin și fotbalul, iar cluburile supraviețuiesc tot mai greu. Laszlo Dioszegi, patron la Sepsi, explica in cifre, fara perdea, cum „gospodarește” partea financiara a unui club atipic in Romania, care platește la zi salariile fotbaliștilor. Ungurii au realizat investiții…

- ”M-am saturat ca un medic venit in Romania sa-mi spuna mie ce trebuie sa fac”, a spus Dan Bittman la Romania TV și a sunat din trompeta xenofobiei. Romania lui Dan Bittman are lumini și umbre, precum viața fiecaruia dintre noi. Exista creațiile lui, care vor continua sa bucure sufletele oamenilor, și…

- Sistemul bancar din Romania implementeaza noile protocoale de securizare a plaților electronice, care ar urma sa intre in vigoare de la 1 ianuarie 2021, sporind astfel protecția și confidențialitatea datelor financiare ale consumatorilor care efectueaza tranzacții online cu cardul pe site-uri din…

- Pentru Autoliv, cel mai mare producator global de sisteme de siguranța auto, anul 2020 a fost un an al adaptarii la ”noua normalitate”, al rezilienței și al siguranței. Deși puternic afectata de blocajul industriei auto din primavara, compania a luat masuri prompte pentru a securiza business-ul și pentru…

- Hidroelectrica, cel mai mare producator roman de energie electrica, scade cu un ban pretul electricitații pentru consumatorii casnici, de la 1 ianuarie Hidroelectrica vine cu o oferta noua pentru consumatorii casnici si scade pretul energiei active cu un ban, de la 0,255 lei pe kWh la 0,245 lei pe kWh…

- Pentru ca avem o oportunitate istorica: 80 miliarde euro pentru dezvoltarea Romaniei și investiții in anii ce vin. Pentru ca am rupt zagazurile neputinței și, in acest an, in ciuda crizei, am aratat deja ca se poate. Și pentru ca, dupa 6 decembrie, avem patru ani fara alegeri, in care un guvern liberal…

- Ministrul Economiei anunța ca a gasit solutia ca penalitatile ELCEN la buget sa fie taiate și compania sa iasa din insolvența Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a anuntat, miercuri, ca ELCEN va iesi din insolventa, pentru ca a gasit solutia prin care penalitatile la bugetul de stat sa fie taiate.…

- Primul Black Friday in pandemie: cumparaturile online vor exploda și noi categorii de produse se vor vinde masiv ca urmare a schimbarii stilului de viața impus de Covid Anul 2020 a schimbat regulile pentru toata lumea, iar primul Black Friday care are loc in pandemie va veni cu multe noutați atat pentru…