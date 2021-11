Bursa de Valori Bucuresti a castigat 9,5 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 4,35%, in aceasta saptamana. Cel mai bine au mers acțiunile OMV Petrom, Biofarm și Teraplast. Capitalizarea bursiera a ajuns la 228 miliarde de lei in perioada 1 – 5 noiembrie 2021, de la 219 miliarde de lei consemnate in saptamana 25 – 29 octombrie 2021, potrivit datelor publicate de Bursa de Valori București (BVB), citate de Agerpres. Tranzactiile cu actiuni au generat un rulaj de 230 milioane de lei in aceasta saptamana, in scadere de la 346 milioane de lei, in perioada anterioara. Cea mai buna zi de tranzactionare…