Burgerii și șaormele au invadat farfuriile românilor (studiu) In medie, romanii au comandat anul trecut o șaorma la 10 secunde, arata un raport al platformei de livrari Glovo. Cel mai mare fan al preparatului cu specific oriental este un oradean care, in medie, a comandat șaorma de șase ori pe saptamana pe parcursul anului trecut. Romanii au comandat anul trecut circa 3.310.000 de șaorma, cu 60% mai mai multe fața de 2021. Șaorma se afla, astfel, pe locul doi in topul preferințelor consumatorilor, dupa burgeri. CITESTE SI Nebunie dupa falimentele de sub mustața statului roman: Profitul asiguratorilor a crescut de 12 ori 03:35 128 Datoria externa a… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

- Romanii prefera sa manance șaorma seara sau noaptea tarziu, in special joia și vinerea. Cea mai mare cerere a fost inregistrata pe 24 februarie 2022, de Dragobete, cand s-au comandat 69 de porții intr-un minut. Varianta preferata este cea mare de pui, urmata de cea cu vita și curcan.Romania este lider…

- In 2022, romanii au comandat prin intermediul Glovo peste 9 milioane de burgeri, cu 40% mai mult fața de anul precedent. Consumatorii din județul Botoșani au avut un rol important in aceasta creștere.