”Chiar si tomatele au nevoie de vacanta!”, isi previne cu umor clientii indieni lantul fast-food Burger King cu privire la disparitia tomatelor din burgeri la mijlocul lui august, ”din cauza conditiilor imprevizibile cu privire la calitate si aprovizionare”. Afisele din restaurantele marcii dau asigurari ca intreprinderea face ”tot ceea ce poate pentru readucerea tomatelor in bugeri”. In India, tomatele au devenit un produs de lux in ultimele luni. Ploile intense ale unui muson exceptional au perturbat recoltele si lantul de aprovizionare, facand pretul tomatelor sa creasca de patru ori si jumatate…