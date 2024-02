Guvernul ucrainean a informat Casa Alba ca intenționeaza sa il demita pe comandantul militar suprem al țarii care controleaza razboiul impotriva forțelor de ocupație ruse, au declarat vineri doua surse bine informate citate de Reuters. Masura de a-l demite pe generalul Valeri Zalujnii, care a intrat in conflict cu președintele Volodimir Zelenski in legatura cu […] Articolul Razboi in Ucraina, ziua 710. Kievul intentioneaza sa-l demita pe seful armatei a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .