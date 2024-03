Cum ar putea primi produsele româneşti o „şansă” la raft. De ce clienţii din supermarket le-ar putea cumpăra mai mult Guvernul intentioneaza sa elaboreze un proiect de act normativ conform caruia adaosul comercial al retailerilor pentru produsele romanesti sa nu depaseasca 20%. Aceasta inițiativa are ca scop protejarea producatorilor locali și stimularea consumului de produse autohtone in detrimentul celor importate. Se plafoneaza pretul produselor romanesti Asadar, pretul mai mic de la raft al produselor romanesti […] The post Cum ar putea primi produsele romanesti o „sansa” la raft. De ce clientii din supermarket le-ar putea cumpara mai mult first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

