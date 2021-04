Stiri pe aceeasi tema

- GTC a reinnoit pentru inca cinci ani contractul de inchiriere cu KMG Rompetrol, divizia de management și suport a KMG International Group, unul dintre jucatorii cheie ai sectorului combustibililor din sud-estul Europei. Sediul central al KMG Rompetrol va ocupa in continuare o suprafața de 9.356 metri…

- Premierul Florin Citu a sustinut o conferinta de presa duminica, in care a vorbit de demisii dupa scandalul mutarii pacientilor de la Spitalul Foisor, subliniind ca „sa vedem daca mai exista onoare in Romania”. Dupa ce a participat duminica la sedinta Centrului National de Conducere si Coordonare a…

- Bulversante imagini in care un ins, elegant, cu ranga in mana, asistat de echipaje de lucratori pe post de asistența, iși face loc prin efracție in amenajari conforme la Metrou. Aflam ca omul cu ranga este chiar directorul Metroului. Chiar așa! Rolul pe care il joaca este unul de infractor intrucat…

- Președintele Klaus Iohannis este de parere ca in București se impun masuri suplimentare. Declarațiile șefului statului vin in contextul in care zilele acestea autoritațile discuta despre plasarea Capitalei in carantina. „Trebuie ca cei din Comitetul bucureștean sa fie ințelept și sa ințeleaga acest…

- Immofinanz vrea sa preia controlul S Immo, companie de investiții imobiliare, care a cumparat recent cladirile de birouri Campus 6.2 și Campus 6.3, dezvoltate de suedezii de la Skanska ]n vestul Bucureștiului. Prețul de oferta pe acțiune al S Immo se ridica la 18,04 euro, care corespunde prețului de…

- Președintele Klaus Iohannis participa, miercuri, la prezentarea bilanțului pe 2020 a Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ). La prezentarea raportului de acum doi ani, președintele Klaus Iohannis spune ca justiția din Romania a fost supusa in ultimii ani unor incercari de subordonare fața de politic.…

- USR-PLUS are o noua propunere pentru funcția de prefect al Capitalei. Avocatul Alin Stoica, președinte al filialei PLUS Sector 6, este propus pentru a-i lua locul lui Traian Berbeceanu. Alin Stoica a reprezentat in perioada 2016-2018 societatea civila in una dintre comisiile Consiliului Economic și…

- Asociația Investitorilor Imobiliari din Romania (AREI) spera ca va covinge Guvernul ca reducerea TVA la 5% pentru locuințe pana la 140.000 euro sa se aplice daca nu din vara acestui an, atunci macar din 1 ianuarie 2022. Cum Guvernul a motivat amanarea reducerii TVA pentru locuintele de pana in 140.000…