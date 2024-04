Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va efectua in perioada 22 – 24 aprilie o vizita oficiala in Coreea de Sud, acolo unde a fost invitat de omologului sau, Yoon Suk Yeo. Iohannis a decolat din Sibiu spre Coreea de Sud cu avionul privat de lux cu care a mers in Emiratele Arabe și turneul din Africa,…

- Birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului au luat act, marti, de scrisoarea presedintelui Klaus Iohannis prin care informeaza Parlamentul ca a aprobat participarea Armatei Romaniei la doua operațiuni de securitate maritima (ale UE și SUA) din Orientul Mijlociu desfașurata pe…

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, dar și premierul Marcel Ciolacu și președintele Senatului, Nicolae Ciuca, au transmis duminica dimineața mesaje de solidaritate fața de Israel, in contextul atacului iranian de noaptea trecuta. „Suntem in deplina solidaritate cu poporul israelian in aceste momente…

- Conducerea Parlamentului a fost informata de presedintele Klaus Iohannis ca a aprobat tranzitarea prin Romania a echipamentelor donate de catre Finlanda Ucrainei si instruirea unui numar de aproximativ 50 de militari. Informarea a fost transmisa comisiilor de aparare si va intra la vot pe ordinea de…

- Klaus Iohannis se pregatește sa-și incheie mandatul de președinte. Șeful statului tocmai a fost propus de Guvern, pentru șefia NATO. Conform legii, la finalul mandatului, președinții Romaniei continua sa se bucure de anumite privilegii. Astfel, peste cateva luni, Klaus Iohannis va primi, din partea…

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose, unul dintre cei care negociaza condițiile de comasare cu PNL, a vorbit la Antena 3 despre candidatura lui Klaus Iohannis la șefia NATO. Tudose a subliniat ca nu exista o ințelegere interna, la nivelul coaliției PSD-PNL, cu privire la propunurea lui Iohannis, insa…

- Romania a trimis o notificare formala catre Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) cu privire la intenția actualului președinte al Romaniei, Klaus Iohannis, de a candida la funcția de secretar-general al organizației. Notificarea oficiala trimisa de Romania celorlalte țari membre NATO cu…