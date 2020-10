Stiri pe aceeasi tema

- Primul termen de judecata pe fond in dosarul crimelor de la Caracal a adus nemultumiri in familiile fetelor ucise de Gheorghe Dinca. O cerere a fost respinsa, o alta va fi transmisa instantei superioare.

- A inceput judecata pe fond in dosarul crimelor de la Caracal de care este acuzat Gheorghe Dinca. Avocatul familiei Macesanu a declarat ca va inainta o solicitare catre instanta, aceasta solicitare putand schimba cursul procesului.

- Fane Risipiteanu este barbatul suspectat ca ar fi complicele lui Gheorghe Dinca. Sora acestuia a ajuns in fata magistratilor pentru a-i confirma nevinovatia. Inca de la inceput a spus ca nu l-ar vedea pe fratele ei in stare de viol. Avocatul familiei Maceșanu, Aurel Moldovan, a facut…

- Doi barbați, intre care și Remus Radoi, au fost reținuți in județul Olt, sub acuzația de evaziune fiscala. Radoi, poreclit și „Codița” este interlopul la care fostul adjunct al IPJ Olt, Nicolae Alexe, a apelat pentru gasirea Alexandrei Macesanu.

- Dupa trei ani de la cazul lui Andrei Braguța, decedat in penitenciar, nici astazi nu exista o decizie definitiva și irevocabila. Pe marginea acestui caz, sensibil și important, au fost intentate mai multe cauze penale și contravenționale, in cadrul caror au fost organizate cel puțin 140 de ședințe,…

- Deși ar fi trebui sa se alieze, avand aceeași nenorocire de trait, familiile Maceșanu și Melencu nu au o comunicare constructiva, iar punctul central ar fi Alexandru Cumpanașu, pe care bunicul Luizei pare ca-l detesta. Batranul publica adesea articole in care acestuia i se aduc ceea ce ar reprezenta…