- Avocatul lui Catalin Cherecheș, Razvan Doseanu, a declarat miercuri, la Antena 3, ca impotriva fostului edil fugar nu s-a emis pana in prezent vreo acuzație oficiala pentru plecarea din țara dupa ce a fost condamnat definitiv la inchisoare cu executare. „Noi am solicitat oficial Parchetului de pe langa…

- Catalin Cherecheș urmeaza sa fie adus in Romania. Cererea de extradare a instanței a fost trimisa in Germania, iar el va beneficia de condiții de lux in inchisoare. Avocatul fostului primar din Baia Mare a facut dezvaluiri despre unde va fi incarcerat clientul sau.

- Cei doi fugari cu condamnari grele au ales sa fuga tot in Napoli, unde a incercat sa ajunga și Catalin Cherecheș, primarul din Baia Mare. Fostul primar al Slatinei Minel Prina are o condamnare de 4 ani și 6 luni de inchisoare pentru complicitate la trafic de influența și spalare de bani. Fostul edil…

- Avocatul din Germania al lui Catalin Chereches a facut noi dezvaluiri in cazul lui, asta dupa ce Curtea Suprema a luat decizia finala cu privire la fostul edil. Iata ce a spus despre starea fostului primar din Baia Mare!

- Fostul primar Catalin Cherecheș a fugit din Romania, dar a fost prins și acum se afla in penitenciar in Germania. Avocatul sau din Germania a explicat faptul ca ei incearca sa impiedice prin orice mijloace extradarea lui Cherecheș, acesta incercand sa efectueze pedeapsa in Germania.”Nu vrea sa fie…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a explicat ca fostul primar din Baia Mare, Catalin Chereches, va fi extradat din Germania prin procedura obisnuita care ar putea dura, din practica anterioara, 30-45 de zile, el refuzand sa fie extradat prin procedura simplificata care ar dura 10 zile. Ministrul…

- Procurorii efectueaza, joi, cinci percheziții domiciliare in Baia Mare in cadrul anchetei privind fuga din țara a lui Catalin Cherecheș, fostul primar al orașului, condamnat definitiv la 5 ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita, scrie g4media.ro . Perchezițiile au avut loc la casa lui Catalin…

- Vești noi despre cazul lui Catalin Cherecheș. Primarul din Baia Mare urmeaza sa fie extradat, dar ”Legea fugarilor” nu se va aplica in cazul lui. Acesta a fost prin sin Germania, iar acum urmeaza sa fie adus in Romania. Iata cand și cum va fi extradat, dar și de ce este exceptat de la aceasta lege.