- Premierul bulgar Kiril Petkov a afirmat luni ca va propune destituirea ministrului apararii Stefan Ianev, dupa ce refuzul acestuia din urma de a califica drept razboi invazia militara rusa in Ucraina a dus la numeroase cereri de inlocuire a sa, informeaza Reuters. Petkov a spus ca actuala coalitie…

- Rusia a continuat noaptea trecuta atacurile asupra mai multor orase din Ucraina. O explozie urmata de un incendiu de proportii s-a produs la un depozit de petrol din regiunea Kiev. Pe internet circula mai multe filmulete surprinse de localnici in momentul deflagratiei.

- Bancile din Rusia au importat, in decembrie, bancnote straine in valoare de cinci miliarde de dolari, fata de 2,65 miliarde cu un an inainte, conform estimarilor Agentiei ruse de rating ACRA. Mai mult ca sigur, este vorba de o masura de precauție, in caz ca Moscova va fi supusa unor sanctiuni internationale,…

- Bulgaria a reactionat vehement, vineri, la solicitarile Rusiei privind retragerea trupelor NATO, iar Guvernul de la Sofia argumenteaza ca are dreptul suveran de a lua propriile decizii in materie de aparare, in colaborare cu Alianta Nord-Atlantica, informeaza agentia Reuters. "Bulgaria este…

- Obligatiunile ucrainene denominate in dolari si obligatiunile rusesti au scazut puternic luni, din cauza temerilor provocate de o posibila invaziei a Rusiei in Ucraina, transmite Reuters. In cazul obligatiunilor ucrainene, spreadul acestora fata de titlurile Trezoreriei SUA a depasit nivelul…

- Tod Wolters, comandantul suprem al Fortelor Aliate din Europa, a sugerat ca NATO ar trebui sa stabileasca o prezenta militara în Bulgaria si în România, ca urmare a miscarilor de trupe ale Rusiei la granita cu Ucraina, scrie sâmbata ziarul Der Spiegel, potrivit Reuters și News.ro.Propunerile…

