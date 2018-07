Bula, la testul de abilitate

Stiri pe aceeasi tema

- Satul Eibenthal, din comuna Dubova, județul Mehedinți, inființat in 1827 este populat in principal de cehi. Oamenii care traiesc aici nu iși țin banii in seife sau ascunși sub saltea, satul fiind recunoscut pentru lipsa furturilor și a hoților. Povestea acestora este relatata intr-un…

- 18 ani petrecuți cu una dintre cele mai populare formații dance și un mandat de deputat l-au aruncat ”in aer” pe Mihai Sturzu care a dovedit ca nivelul IQ-ului sau este ridicat, dovada ca, la 38 de ani, a devenit pilot de linie. Fostul membru Hi-Q este de gasit mai mult printre nori, caci este pilot…

- Șeful Directoratului CE Oltenia, Sorin Boza, a facut o vizita de lucru, cu o saptamana in urma, la Cariera Husnicioara. Aceasta a fost insoțit in teren de liderul de sindicat, Paul Constantinescu. Minerii de aici sunt și ei nemulțumiți de drepturile pierdute in actualul CCM, de grupa de munca…

- SE-ti gEsexti fericirea alEturi de o persoanE e destul de greu in zilele noastre. Oamenii tind sE judece, sE ixi facE o primE impresie inainte de a cunoaxte persoana respectivE, motv pentru care e greu sE iti dai seama alEturi de cine ar trebui sE trEiexti.

- Instalație de arta controversata, amplasata in centrul Iașului. Lucrarea realizata din metal si lemn, luminata de neoane, a starnit un val de reacții negative din partea ieșenilor mai ales ca a fost platita din bani publici, 70.000 de lei.

- Oamenii INFJ sunt etichetati drept avocati si, totodata, sunt considerati inteligenti din punct de vedere emotional, misteriosi si intuitivi. Testul acesta de personalitate numit indicator Myers-Briggs a fost dezvoltat in 1940. Orice persoana este analizata potrivit urmatoarelor categorii:…

- Testul a avut loc in septembrie anul trecut, inregistrand un cutremur cu magnitudinea de 6,3 grade pe scara Richter, potrivit Science Alert.Recent, avand la dispozitie date mai detaliate, savantii au descoperit ca muntele care acopera situl exploziei a scazut in altitudine cu 0,5 metri…

- Sunt colege de clasa inca din gimnaziu, sunt pasionate de lectura, dar si de biologie, istorie, limbi straine sau matematica, si vor reprezenta Romania la Olimpiada Lectura ca Abilitate de Viata, o disciplina mai complicata decat pare.