- Fondurile pentru etapa a III-a programului „Rabla pentru electrocasnice" s-au epuizat vineri in 90 de minute, a anunțat Administrația Fondului pentru Mediu (AFM). „In primele 90 minute de la deschiderea etapei de selecție a voucherelor pentru aparate de aer condiționat, uscatoare de rufe și…

- Bugetul de 30 de milioane de lei, alocat pentru etapa a II-a a Programului "Rabla pentru electrocasnice" 2021, a fost epuizat in 35 de minute de la debut, a anuntat Administratia Fondului pentru Mediu (AFM).

- UPDATE – Peste 33.000 de vouchere au fost emise solicitantilor aprobati in prima etapa a programului ‘Rabla pentru electrocasnice’, in prima ora de la debutul sesiunii din acest an, informeaza Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP), pe propria pagina de Facebook. De asemenea, potrivit ministerului…

