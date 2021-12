Buget 2022: Ministerul de Finanţe mizează pe o creștere economică de 4,6%. Principalele argumente Noua strategie fiscal-bugetara, ce include principalele coordonate pentru realizarea bugetului de stat in 2022, a fost publicata duminica dimineața de Ministerul de Finanțe. Conform documentului, cresterea economica prognozata de Comisia Nationala de Strategie si Prognoza va fi de 4,6%, crestere reala. Inflatia medie pe parcursul anului 2022 va fi de 6,5% iar cheltuielile bugetului general consolidat vor fi de 517 miliarde de lei, in vreme ce veniturile la bugetul de stat vor fi de 440 mld. de lei. Se va ajunge astfel la un deficit bugetar de 77 mld. de lei, respectiv 5,84% din PIB-ul estimat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

