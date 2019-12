Bucurestiul, saturat tehnologic. Nord-vestul va atrage IT mai mult (d)in 2020

Stiri pe aceeasi tema

- In Index of Economic Freedom 2019, Noua Zeelanda e pe locul 3 (in categoria free). Olanda e pe locul 13, Danemarca pe 14, Suedia pe 19, Finlanda pe 20 si Norvegia pe 26. Toate intra in categoria mostly free. Romania e pe locul 42, in categoria moderately free. In Corruption Perception Index 2018, Danemarca…

- Imediat dupa desparțirea de Cosmin Contra, Dan Petrescu a aparut pe o lista scurta a celor care ar putea deveni urmatorul selecționer al României. Întrebat despre acest subiect, Dan Petrescu a raspuns sec: "Nu m-a cautat nimeni de la Federație". Atenția din jurul primei…

- OPCOM (bursa energiei) a lansat miercuri funcționarea în regim cuplat a pieței intrazilnice de energie electrica din România cu piețele din alte 20 de țari participante la un proiect european de introducere a tranzacționarii transfrontaliere pan-europene, se arata într-un comunicat…

- ​România a ramas fara selecționer dupa înca o campanie de preliminarii ratata, iar mai multe variante de antrenor au fost speculate. Nimeni nu se gândise însa cu seriozitate sa fie pe banca doar pentru barajul din Liga Națiunilor. Pâna acum: Mircea Rednic (57 de ani) a…

- Anul trecut, peste un sfert din populatie era supusa riscului de saracie si excluziune sociala in sapte state membre din Uniunea Europeana: Bulgaria (32,8%), Romania (32,5%), Grecia (31,8%), Letonia (28,4%), Lituania (28,3%), Italia (27,3%) si Spania (26,1%), arata datele prezentate miercuri de Oficiul…

- In anul 2017, cele 28 de state membre UE au alocat 51,3 miliarde euro din cheltuielile guvernamentale pentru recreatie si sport, pe ultimele locuri fiind Croatia (13 euro pe cap de locuitor), Bulgaria (16 euro), Slovacia (23 de euro) si Romania (25 euro pe cap de locuitor), arata datele publicate luni…