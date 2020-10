Proiectul de 278 de milioane de euro, de reabilitare a rețelei de termoficare din București, a ajuns pe masa Guvernului. In ultima ședința a fost adoptat un memorandum legat de finanțarea a planului in cadrul Proiectului Operațional Structura Mare (POIM). Conform actului guvernamental , proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare a Municipiului București” este prevazut spre finanțare in cadrul acestei masuri și are o alocare bugetara neta de 176.47 mil euro, la nivel de program. Pentru implementarea in condiții optime a proiectului, Ministerul Finanțelor a aprobat creșterea valorii eligibile…