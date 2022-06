București. Bărbat împușcat de polițiști Un barbat aflat la volanul unei mașini a fost impușcat de polițiști, duminica, pentru ca a refuzat sa opreasca la semnalul unui echipaj de poliție din Sectorul 1. Drept urmare, agenții au plecat in urmarirea acestuia, pe DN1 București catre Ploiești și au tras doua focuri de arma, scrie antena3.ro . Șoferul a fost impușcat in zona picioarelor, la iesirea din Bucuresti, in apropierea Academiei de Poliție. Dupa primele verificari, șoferul avea emis pe numele lui un ordin de protecție, dar nu se știe de ce a fugit de Poliție. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

