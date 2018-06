Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul Roșia Montana, din nou in atentia opiniei publice dupa ce Guvernul a decis sa stopeze procedura de includere a zonei in patrimoniul UNESCO. Nu mai putin de 150 de persoane protesteaza la aceasta ora in Piața Univerisații din București, participantii la miting exprimandu-si nemultumirea fata…

- Un grup de romani a organizat astazi, in fața sediului UNESCO din Paris, un flashmob, in semn de susținere fața de cei care și-au aratat sprijinul in legatura cu menținerea proiectului Roșia Montana pe lista includerii in patrimoniul UNESCO.

- Deputatul PNL Gigel Stirbu acuza actuala putere ca pune mai presus lobby-ul decat binele romanilor. Totul in contextul planului guvernului de a scoate Rosia Montana din Patrimoniul UNESCO."Ca si cum nu era suficient ca in Parlamentul Romaniei era adoptata Legea Fondului NeSuveran De Investitii…

- ​ Presedintele Comisiei pentru cultura din Camera Deputatilor, liberalul Gigel Stirbu, considera ca solicitarea Guvernului de stopare a dosarului prin care Rosia Montana poate deveni un sit protejat in patrimoniul UNESCO este "un atac iresponsabil la comorile romanesti" si anunta ca ministrul George…

- Stoparea de catre Guvernul Dancila a procedurii de includere a localitatii Rosia Montana in patrimoniul UNESCO este o situatie unica, avand in vedere ca primise deja recomandare de inscriere in Lista Patrimoniului Mondial. "Asta a fost instructiunea pe care am primit-o, de stopare a dosarului…

- Peste 2.000 de persoane au semnat o petitie prin care cer Comitetului UNESCO sa pastreze dosarul Rosia Montana pe agenda reuniunii in ciuda deciziei Guvernului Dancila de a opri procedura de includere a localitatii in patrimoniul mondial. Petitia se intituleaza "Dear UNESCO, save Rosia Montana!", iar…

- Guvernul Dancila a stopat procedura de includere a localitații Roșia Montana in patrimoniul UNESCO. Cererea de stopare a dosarului a fost facuta de Ministerul Culturii și transmisa ambasadorului Romaniei la UNESCO prin intermediul Ministerului de Externe, a declarat pentru G4Media.ro ambasadorul Adrian…

- Sarbatoarea Intrarii lui Hristos in Ierusalim, cunoscuta in popor sub denumirea de Florii, a fost redata sub diferite forme artistice. Cea mai veche reprezentare se pastreaza la Vatican. Pe taramurile noastre, de peste trei secole, o icoana cu scena intrarii triumfale, considerata facatoare de minuni,…