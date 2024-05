Stiri pe aceeasi tema

- Fosta celula a condamnatilor la moarte de la Penitenciarul Targu Mures a fost transformata in expozitie si va putea fi vizitata, sambata, in cadrul programului Noaptea Muzeelor, intre orele 11,00 si 18,00. Penitenciarul Targu Mures descrie spatiul expozitional ca fiind „un loc straniu, invaluit in mister”…

- Mai multe foste inchisori comuniste ar putea fi incluse in patrimoniul UNESCO, conform unui anunț al ministrului Culturii, Raluca Turcan. Printre ele, și Penitenciarul Ramnicu Sarat, una dintre cele mai de temut inchisori ale Romaniei interbelice și comuniste.

