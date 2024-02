VIDEO | Un loc unic în Europa se află în România: A fost inclus în patrimoniul UNESCO Un loc care s-a inalțat și a ramas neschimbat inca din secolul al XIII-lea atrage atenția tuturor turiștilor. Sighișoara este singura cetate medievala locuita permanent din Europa. Atestata la sfarșitul secolului al XIII-lea sub denumirea germana Schespurch, Sighișoara a fost una dintre cele șapte cetați fortificate construite in aceasta regiune de coloniștii germani, cunoscuți sub numele de sași transilvaneni, incepand cu secolul al XII-lea, noteaza Playtech. Orașul s-a dezvoltat rapid intr-un puternic centru economic și comercial. A fost fortificat cu 14 turnuri și cinci bastioane de… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

