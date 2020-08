Evgheni Prigojin, cunoscut drept „bucatarul lui Putin”, a promis in mod public ca il va ruina pe opozantul rus Aleksei Nvalnii in cazul acesta „nu-și da sufletul”, in condițiile in care se afla in coma dupa ce ar fi fost otravit. Omul de afaceri Evgheni Prigojin deține firma de catering Concord și a lucrat in […]