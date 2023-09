Stiri pe aceeasi tema

- Cantaretul american Bruce Springsteen, unul dintre marile staruri ale muzicii rock si interpretul celebrului cantec "Born in the USA", a anuntat miercuri amanarea concertelor pe care le avea programate in Statele Unite in luna septembrie din cauza "simptomelor generate de un ulcer stomacal", informeaza…

- Faimosul cantareț sarb Goran Bregovic a fost oprit sa intre in Republica Moldova de catre autoritațile de frontiera de pe aeroportul din Chișinau. Incidentul este relatat, in ziua de 20 august 2023, de presa din Republica Moldova. Bregovic a confirmat ca a fost oprit pe aeroport și ca nu va putea intra…

- Madonna, care a fost nevoita sa isi amane turneul mondial „Celebration” din cauza problemelor de sanatate, a anuntat noi date pentru concertele sale americane, potrivit news.ro.La cateva saptamani dupa ce a fost internata la terapie intensiva, ceea ce a obligat-o sa amane primele 41 de concerte din…

- Dupa ce tot mai mulți artiști au intervenit și au fost revoltați ca Gheboasa a fost amendat și blamat pentru concertul de la UNTOLD, a venit randul lui Alex Velea sa iși spuna opinia. Artistul crede ca se incearca tot mai mult cenzurarea muzicii și ca Gheboasa a fost sancționat pe nedrept.

- Florin Salam are mereu fanii aproape de el, iar recent a primit un mesaj de la un internaut. Cantarețul de manele i-a raspuns acestuia. Iata ce i-a transmis artistul fanului, dupa ce a anunțat ca iși anuleaza concertele pentru o perioada buna de timp, dar și ce a postat el pe social media!

- Ia amploare scandalul pornit in urma concertului susținut de Gheboasa pe scena UNTOLD! Cantarețul, Jandarmeria Cluj și organizatorii celebrului evenimentu au fost citați de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii care o face o ancheta in acest caz.