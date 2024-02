Stiri pe aceeasi tema

- Niculina Stoican a fost implicata, de curand, intr-un nou scandal. Dupa replicile acide dintre ea și Constantin Enceanu, artista susține ca a fost calomniata de un alt coleg de breasla, pe un subiect despre care interpreta spune ca nu are vreo legatura.

- Viorel Lis a implinit ieri, 19 februarie, 81 de ani, iar soția lui, Oana Lis, l-a sarbatorit intr-un cazinou din București, la pacanele. Intr-un interviu recent, ea a spus ca aceasta e marea placere a soțului ei, care se confrunta cu mai multe probleme medicale. La 81 de ani, Viorel Lis, fostul primar…

- Pepe nu e deloc deranjat de diferența de varsta dintre el și soția lui, Yasmine. Cei doi au impreuna și un baiețel, pe Pepe jr, care in iunie va implini doi ani. Pepe se lauda cu cariera lui in industria muzicala, dar și cu viața lui personala. prima data, artistul a fost casatorit cu actrița Oana Zavoranu,…

- Circulatia feroviara se desfasoara in conditii de iarna, in special pe raza Sucursalelor Regionale CF Iasi, Galati, Craiova, Constanta, Bucuresti si Brasov din cauza vantului puternic, ninsorii, viscolului si temperaturilor scazute.

- . S-au efectuat și percheziții domiciliare in Craiova, in cazul acestuia, oamenii legii gasind aproximativ 600 de kilograme de astfel de produse, informeaza Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar Timișoara-Circumscripția teritoriala Craiova. Potrivit procurorilor, in data de 4 ianuarie s-a…

- Adrian Mitelu Junior trebuie sa se prezinte in fața magistraților, in mai multe procese. Cu ce probleme se confrunta fiul patronului de la FC U Craiova. „Printisorul Craiovei” va ajunge in fața judecatorilor chiar din primele zile ale anului viitor.

- Durere imensa in familia solistului de muzica populara Marcu Nicolici. Fiul sau, Marian, a decedat in urma unui accident cardiovascular. Cunoscutul interpret de muzica populara trece prin momente grele. Fiul lui de 43 de ani a decedat și va fi inmormantat chiar in Ajunul Craciunului. Este vorba despre…

- Niculina Stoican (52 de ani) a dat carțile pe fața in scandalul mocnit dintre ea și cunoscutul artist Constantin Enceanu (59 de ani). Acesta a dat in judecata „Ansamblul folcloric Maria Tanase” din Craiova, condus de colega Niculina Stoican, invocand faptul ca nu a fost promovat de aproape doua decenii.…