Stiri pe aceeasi tema

- Cu o creștere a cifrei de afaceri de 7% și a profitului operațional de 16% in primele 9 luni din 2019 , compania vine cu noua identitate de brand in intampinarea exigențelor unor consumatori mai sofisticați. Biofarm (simbol bursier BIO), compania deținatoare a unor branduri-lider de piața in noua arii…

- Asociatia pentru Relatii cu Investitorii la Bursa din Romania (ARIR) in colaborare cu Institutional Investor - lider al industriei de cercetare si analiza comparativa a companiilor - vor recunoaste performanta in Relatia cu Investitorii (IR) pentru prima data in Romania in cadrul Galei AR&IR din…

- Este a doua serie de obligatiuni pe care Capital Leasing IFN o emite pe bursa, dupa cea din luna noiembrie a anului trecut. "Nu suntem la prima experienta de listare de obligatiuni. Am inchis anul trecut, in noiembrie, cu succes, o alta emisiune facuta pe firma noastra de leasing operational.…

- Asociatia pentru Relatii cu Investitorii la Bursa din Romania (ARIR), cu sustinerea Bursei de Valori Bucuresti (BVB), va publica, incepand din ianuarie 2020, indicatorul VEKTOR pentru companiile listate din Piata Reglementata, potrivit unui comunicat al

- Promovarea Romaniei la statutul de Piata Emergenta de catre Agentia FTSE Russell ar putea duce la cresterea pretului actiunilor si a valorilor de tranzactionare, a declarat vineri, Daniela Serban, presedintele Asociatiei pentru Relatii cu Investitorii la Bursa din Romania (ARIR). "Judecand dupa exemplele…

- Promovarea Romaniei la statutul de Piata Emergenta de catre Agentia FTSE Russell ar putea duce la cresterea pretului actiunilor si a valorilor de tranzactionare, a declarat vineri, pentru AGERPRES, Daniela Serban, presedintele Asociatiei pentru Relatii cu Investitorii la Bursa din Romania (ARIR). "Judecand…

- Promovarea Romaniei la statutul de Piata Emergenta de catre Agentia FTSE Russell ar putea duce la cresterea pretului actiunilor si a valorilor de tranzactionare, a declarat vineri, pentru AGERPRES, Daniela Serban, presedintele Asociatiei pentru Relatii cu Investitorii la Bursa din Romania (ARIR).…

- Mai mult de 60% din cele 84 de companii listate la Bursa de Valori Bucuresti nu ofera informatii suficiente investitorilor despre performanta lor economica, sociala si de mediu, conform unei analize realizate de o companie independenta de consultanta in raportarea non-financiara si de sustenabilitate.…