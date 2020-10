Stiri pe aceeasi tema

- Florin Pastrama este satul sa o auda pe Brigitte cand vorbește despre fostul ei soț, Ilie Nastase, și a acuzat-o ca a fost cu el pentru bani . Atat i-a trebuit, pentru ca vedeta a rabufnit și a declarat ca l-a iubit extrem de mult pe fostul tenismen. „Iți jur pe ce am mai scump ca l-am iubit, pentru…

- O fire sincera și directa, atunci cand a venit vorba despre mariajul cu Ilie Nastase, Brigitte Pastrama a izbucnit in lacrimi! Care este, de fapt, adevaratul motiv pentru care cei doi au ajuns la divorț? Bruneta a povestit totul fara pic de rușine!

- Brigitte Pastrama este o soție geloasa, știind ca ce-i al ei, nu poate luea nimeni. Dar cand vine vorba de curiozitate, sau de ceva ce Florin vrea sa faca fara ea, vedeta „se transforma” și il urmeaza peste tot.

- In presa au aparut zvonuri conform carora mama lui Florin Pastrama a fost confirmata cu COVID și dusa de urgența la spital. Despre acest subiect au vorbit soții Pastrama, care au venit la „Xtra Night Show” pentru a lamuri toate lucrurile controversate din viața lor.

- Referitor la divort, Brigitte nu a avut de comentat decat atat: "Numai prostii scriu astia (presa - n.red.) E foarte multa dezinformare. Eu sunt un ingeras (referire la rolul pe care l-a jucat in emisiunea Masked singer, acela de ingeras - n.red.), care merge foarte mult pe principiul pacii.…

- Brigitte Sfat si Florin Pastrama ar fi la un pas de divorț, iar acum vedeta a facut declarații in acest sens. "Intotdeauna in viața exista momente potrivite cand anumite raspunsuri vor fi primite. In momentul de fața nu e momentul potrivit ca sa dau acest anunț sau nu. Nu e un moment potrivit…

- Brigitte Pastrama și Ilie Nastase au trait o frumoasapoveste de dragoste, insa, in cele din urma cei doi au divorțat, iar acumfiecare și-a refacut viața alaturi de altcineva. Bruneta a povestit recent, detaliidin casnicia cu fostul tenismen. Vedeta a recunoscut ca traiul cu Ilie Nastase nu a fost nici…

- Brigitte Pastrama a clacat și a izbucnit in lacrimi, cu doar o zi inainte de aniversarea fiicei sale. Soția lui Florin Pastrama și-a pierdut rabdarea, insa a reușit, totuși, sa iși duca planurile la bun sfarșit.