Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, saluta pachetul de ajutor din partea SUA in valoare de 61 miliarde de dolari, adoptat marti de Congres dupa indelungi tergiversari, dar avertizeaza, intr-un interviu pentru The Guardian, ca noile livrari militare catre Ucraina nu vor schimba imediat situatia…

- VIDEO: Cum se produce sapunul din lapte de capra, la Rimetea. Secretele unui produs cosmetic natural explicate de Zsuzsa Tulit Zsuzsa Tulit face la Rimetea sapun natural. Insa nu orice fel de sapun, ci unul facut din lapte de capra. Capre care pașunesc plante medicinale. Sapunul pe care in produce,…

- Cristiano Bergodi (59 de ani) NU mai este antrenorul lui Rapid. Eșecul cu Sepsi i-a fost fatal, iar acționarii giuleștenilor se vor desparți de tehnician in urma ședinței care a avut loc marți. Victor Angelescu, unul dintre acționarii de la Rapid, a confirmat plecarea lui Cristiano Bergodi: „Desparțirea…

- Azi, 25 martie, un accident rutier s a produs pe varianta Ovidiu, judetul Constanta. Evenimetul s a produs in zona Peco Lukoil, zona unde s au produs multiple evenimente rutiere de a lungul timpului. Dupa cum se poate observa in imagini, un autoturism s a rasturnat. In evenimentul rutier sunt implicate…

- O organizație independenta de monitorizare a votului din Rusia a declarat, luni, ca alegerile prezidențiale caștigate de Vladimir Putin cu aproape 90% din voturi au fost cele mai frauduloase și corupte din istoria țarii, relateaza The Guardian.

- Un cercetator australian a povestit ca a mancat carne de piton și crede ca ar putea fi un preparat apreciat in restaurante, indemnand lumea sa manance șarpe, scrie The Guardian.Dr. Daniel Natusch a mancat piton in aproape toate modurile imaginabile. „L-am facut la gratar. L-am avut in frigarui de satay.…

- Constructorul german a renunțat la planurile de a produce modelul ID.3 la Wolfsburg, acolo unde se afla și sediul marcii germane. Astfel, modelul electric compact al marcii va fi produs in continuare exclusiv la uzina de la Zwickau. Reducerea costurilor reprezinta motivul pentru care Volkswagen a renunțat…

- Președintele american Joe Biden a declarat vineri, 16 februarie, ca Vladimir Putin este in totalitate responsabil pentru moartea lui Alexei Navalnii in inchisoarea din Rusia in care principalul critic al Kremlinului iși ispașea pedeapsa, relateaza Reuters, Sky News și The Guardian.Intr-o conferința…