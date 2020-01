Brexitul, 'începutul'' unei ere de ''reînnoire" şi de "schimbare" pentru Marea Britanie (Boris Johnson) Schimburile zilnice intre Regatul Unit si UE vor cotinua ca inainte, pana la sfarsitul lui 2020. In aceasta perioada de tranzitie de 11 luni, Londra si Bruxellesul isi vor negocia relatia viitoare. Cateva schimbari practice vor interveni, cu toate acestea, pana atunci, informeaza news.ro. Vineri, la ora locala 23.00 (sambata, 1.00, ora Romaniei), UE va pierde - pentru prima oara - un stat membru, care este, in plus, una dintre cele mai mari si mai bogate tari din bloc. Odata cu plecarea a 66 de milioane de locuitori, populatia UE va scadea la aproximativ 446 de milioane de oameni. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

