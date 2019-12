Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elizabeth II le-a transmis britanicilor, in mesajul sau de Craciun, sa incerce sa depașeasca diviziunile și disputele chiar daca este o cale lunga, iar progresele de fac cu pași mici. Mesajul monarhului britanic vine la capatul unui an foarte tensionat din cauza iminentei ieșiri a Regatului Unit…

- Presedintele Consiliului European Charles Michel a dat asigurari vineri ca negocierile privind viitoarea relatie a Regatului Unit cu Uniunea Europeana nu vor fi incheiate cu orice pret la finalul lui 2020, in pofida unui termen "foarte ambitios", relateaza AFP. "Nu se pune problema sa incheiem negocierile…

- Scoția vrea sa ramana in UE. Premierul cere oficial autorizația de a organiza un nou referendum pentru independența Scotia trebuie sa primeasca autorizatia de a organiza un nou referendum privind statutul sau in Regatul Unit dupa victoria zdrobitoare a nationalistilor in alegerile parlamentare desfasurate…

- Legaturile intre Anglia, Scotia, Tara Galilor si Irlanda de Nord - componentele actuale ale Regatului Unit - au fost slabite de sondajul pentru retragerea din Uniunea Europeana, din 2016, cand 52- din voturi au fost pentru Brexit, iar 48- impotriva. Rezultatul pentru intreaga tara a fost format din…

- PE a estimat in anul 2016 ca Alianta pentru Democratie Directa in Europa (ADDE) solicitase fonduri europene pentru a finanta ''cheltuieli neeligibile'', mai ales in cadrul campaniei pentru iesirea Regatului Unit din UE. Prin urmare, biroul PE a decis ca ADDE trebuie sa ramburseze 172.655 de euro…

- Macron, insotit de o numeroasa delegatie de oameni de afaceri, va fi prezent marti la Targul de importuri de la Shanghai, ce va fi inaugurat in aceeasi zi de presedintele chinez Xi Jinping. Franta face parte in acest an dintre invitatii de onoare la eveniment, desfasurat intr-un context de razboi…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat miercuri, la Manchester (nord-vestul Angliei), ca Regatul Unit va parasi Uniunea Europeana pe 31 octombrie ”orice ar fi”, transmit Reuters si AFP, informeaza AGERPRES . ”Ceea ce lumea intreaga vrea este sa incheiem acest subiect si sa trecem la altceva. Iata…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat miercuri, la Manchester (nord-vestul Angliei), ca Regatul Unit va parasi Uniunea Europeana pe 31 octombrie ''orice ar fi'', transmit Reuters si AFP. ''Ceea ce lumea intreaga vrea este sa incheiem acest subiect si sa trecem…