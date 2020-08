Stiri pe aceeasi tema

- Negocierile intre Uniunea Europeana si Regatul Unit cu privire la viitoarea lor relatie nu au avansat semnificativ in cursul recentei runde de discutii din aceasta saptamana, a afirmat vineri negociatorul-sef al UE pentru acest dosar, Michel Barnier, potrivit Reuters si AFP. ''Cei care sperau…

- Germania va continua sa militeze pentru încheierea unui acord cu Marea Britanie pâna la finalul anului dar Uniunea Europeana ar trebui sa se pregateasca și pentru un scenariu fara o înțelegere, a declarat miercuri cancelarul german Angela Merkel, potrivit Reuters.„Progresul…

- Iranul ar accepta un dialog cu Statele Unite, daca Washingtonul ar prezenta scuze pentru retragerea unilaterala din acordul nuclear semnat in 2015, a declarat miercuri presedintele iranian Hassan Rouhani intr-un discurs televizat preluat de Reuters, potrivit Agerpres. Presedintele american Donald…

- Marea Britanie vrea sa aiba o relatie comerciala cu Uniunea Europeana care este prea apropiata de cea a unui stat membru UE, a declarat miercuri negociatorul sef pentru Brexit Michel Barnier, cerand Londrei sa-si ajusteze cererile in cele patru luni ramase pentru a ajunge la un acord, relateaza Reuters.…

- Germania a lansat joi un apel catre Regatul Unit pentru a avea o ''abordare mai realista'' in negocierile post-Brexit cu Uniunea Europeana, aflate in prezent in impas, transmite AFP potrivit Agerpres. Nu este posibil pentru britanici sa aiba in acelasi timp ''o suveranitate deplina si un acces total…

- Cancelarul federal german Angela Merkel a refuzat invitatia presedintelui american Donald Trump de a participa în persoana la un preconizat summit al G7 în SUA, a informat vineri Politico, preluata de Reuters."Cancelarul federal îi multumeste presedintelui Trump pentru…

- Uniunea Europeana este pregatita sa-si revizuiasca pozitia cu privire la pescuit in negocierile prevazute saptamana viitoare cu Marea Britanie privind viitoarea relatie - o prima concesie majora a UE in negocierile de dupa Brexit, dezvaluie Reuters, care citeaza mai multe surse, potrivit news.ro.In…