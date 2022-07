BREAKING Fermierii cer declararea stării de calamitate din cauza secetei și a arșiței Fermierii cer Guvernului, intr-o scrisoare deschisa, sa declare stare de calamitate din cauza secetei severe și a arșiței in toate zonele unde mai mult de jumatate din suprafața cultivata este afectata. Ei susțin ca sunt județe in care culturile de toamna sunt afectate pana la 80%. Alianta pentru Agricultura si Cooperare solicita, pana la 31 iulie, declararea starii de calamitate cauzata de seceta pedologica severa si arsita atmosferica in localitatile/judetele unde mai mult de 50% din suprafata acoperita de o cultura este afectata, sustin reprezentantii aliantei intr-o scrisoare deschisa adresata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fermierii cer Guvernului, intr-o scrisoare deschisa, sa declare stare de calamitate din cauza secetei severe și a arșiței in toate zonele unde mai mult de jumatate din suprafața cultivata este afectata. Ei susțin ca sunt județe in care culturile de toamna sunt afectate pana la 80%. Alianta pentru Agricultura…

- In scrisoarea adresata Guvernului, fermierii cer ca pana pe 31 iulie sa fie declarata stare de calamitate din cauza secetei severe și a arșiței in toate zonele unde mai mult de jumatate din suprafața cultivata este afectata, noteaza Agerpres. Fermierii susțin ca au inregistrat pagube uriașe cauzate…

- Președintele asociației Pro Agro, Arion Ionel, a declarat la Digi24 ca sunt județe in estul țarii de unde fermierii nu vor recolta nimic, așa ca este necesara declararea starii de calamitate in acele zone, astfel incat ei sa nu mai plateasca taxele pentru recolta nerealizata. Ministrul Agriculturii…

- Alianța pentru Agricultura și Cooperare solicita, printr-o scrisoare deschisa adresata ministrului Agriculturii, Petre Daea, și premierului Nicolae Ciuca, declararea starii de calamitate in agricultura, avand in vedere seceta pedologica cu care se confrunta Romania. „Alianța pentru Agricultura și Cooperare…

- Alianța pentru Agricultura și Cooperare solicita, printr-o scrisoare deschisa adresata ministrului Agriculturii, Petre Daea, și premierului Nicolae Ciuca, declararea starii de calamitate in agricultura, avand in vedere seceta pedologica cu care se confrunta Romania: Fii la curent cu cele mai…

- Alianta pentru Agricultura si Cooperare solicita, pana la 31 iulie, declararea starii de calamitate cauzata de seceta pedologica severa si arsita atmosferica in localitatile/judetele unde mai mult de 50% din suprafata acoperita de o cultura este afectata, sustin

- Fermierii cer Guvernului, intr-o scrisoare deschisa, sa declare stare de calamitate din cauza secetei severe și a arșiței in toate zonele unde mai mult de jumatate din suprafața cultivata este afectata. Ei susțin ca sunt județe in care culturile de toamna sunt afectate pana la 80%.

- Din pacate culturile agricole semanate in toamna anului 2021 sunt afectate in diferite grade de seceta crunta pe o suprafața foarte mare a Romaniei. Din cauza lipsei de precipitații, culturile de toamna au imbatranit prematur și au ajuns la maturitate mult mai devreme sau chiar s-au uscat in unele zone…