Agricultura ofera aproape 4% din PIB, insa fermierii sunt suparați in ciuda ințelegerilor pe care Marcel Ciolacu le-a facut cu ei. Agricultorii vor capul șefului APIA, liberalul Ionuț Lupu, ajuns din consilier al lui Nicolae Ciuca șef peste banii destinați lor.

Concret, supararile fermierilor sunt legate, acum, de neplata subvențiilor. In 2023, la aceasta data, ei aveau in conturi deja Ajutoarele Naționate Tranzitorii (ANT), in comparație cu ce se intampla acum. Producatorii agricoli cer masuri urgente și considera ca intoarcerea fostului director APIA, Adrian Pintea, la șefia instituției ar…