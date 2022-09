Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, afirma ca fluxul normal de circulatie al trenurilor de metrou va reveni "in maxim o saptamana sau doua", iar Guvernul a alocat banii necesari pentru firma care asigura mentenanta garniturilor."Au marit (Metrorex - n.r.) frecventa trenurilor. Vor mari, din…

- Presedintele Klaus Iohannis este implicat activ in eforturile nationale si internationale de combatere a schimbarilor climatice si de consolidare a politicilor publice care sa faca posibila tranzitia climatica, a transmis Administratia Prezidentiala. Astfel, Raportul „Limitarea schimbarilor climatice…

- Un gigant din Italia iși extinde aria de activitate in Romania. Va face o investiție majora in țara noastra. Ce a declarat un manager general al firmei despre planurile companiei. S-au anunțat angajari masive.

- „Totul e inca pe sest, dar intentia e clara. Vor sa ia contributia romanilor la Pilonul 2, acei 3,75% cotizati lunar. Se lucreaza la mai multe scenarii, dar cert este ca, de data aceasta, planul este mult mai perfid decat ultima oara cand PSD a incercat sa faca fix acelasi lucru. Diferenta este ca acum…

- ● Tot mai mulți consumatori folosesc Revolut pentru a trimite bani sub forma de transferuripersonale de fonduri catre Romania, iar cele mai multe tranzacții sunt realizate de romanii din diaspora (+49 % tranzacții de tipul peer2peer in sem. I 2022 vs. sem. I 2021)● Cea mai mare suma totala a tranzacțiilor…

- ”Salut decizia Comisiei Europene, pe care o consider un semnal de incredere si de sustinere a prioritatilor Romaniei. Raspundem cu responsabilitate gestului de solidaritate europeana. Suntem pregatiti sa gestionam transparent si cat mai eficient sumele alocate. Fiecare cetatean va putea urmari online,…

- ”Salut decizia Comisiei Europene, pe care o consider un semnal de incredere si de sustinere a prioritatilor Romaniei. Raspundem cu responsabilitate gestului de solidaritate europeana. Suntem pregatiti sa gestionam transparent si cat mai eficient sumele alocate. Fiecare cetatean va putea urmari online,…

- Piesele Fly Project sunt iubite in toata lumea, strang miliarde de vizualizari și sute de mii de aprecieri pe social media, iar publicul le canta și le pune la petreceri și dupa ani buni de la momentul lansarii. Raisa, superhitul Fly Project care a facut senzație in muzica romaneasca in anul 2005, se…