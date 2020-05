Brazilia depaseste SUA la numarul deceselor zilnice si continua sa recomande folosirea hidroxiclorochinei Bilantul deceselor zilnice din cauza infectarii cu noul coronavirus a fost, pentru prima data, mai ridicat in Brazilia decat in Statele Unite, conform datelor furnizate de Ministerul brazilian al Sanatatii.



Astfel, Brazilia a raportat luni 807 decese, in timp ce bilantul SUA s-a ridicat la 620 de morti.



Brazilia este in prezent al doilea cel mai important focar de contaminare la nivel global, cu un total de 374.898 de cazuri, fiind depasita doar de SUA, unde 1.637 milioane de persoane au fost infectate cu noul coronavirus.



Bilantul total al deceselor in SUA a ajuns…

Sursa articol si foto: business24.ro

