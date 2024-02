Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba a declarat joi ca nu va sprijini niciun plan al Israelului pentru operatiuni militare majore la Rafah si a declarat ca secretarul de stat Antony Blinken a exprimat clar preocuparile SUA cu privire la astfel de operatiuni, relateaza Reuters. Fortele israeliene au bombardat joi zone din orasul…

- Premierul israelian a declarat miercuri ca a ordonat armatei sa „pregateasca”o ofensiva la Rafah, cel mai sudic oras din Fasia Gaza, apreciind ca victoria asupra Hamas este „o chestiune de luni”, relateaza AFP. Intr-un discurs difuzat la televiziune, Benjamin Netanyahu a estimat, de asemenea, ca respectarea…

- Secretarul de stat Antony Blinken a sosit la Riad la inceputul primei sale calatorii in regiune de cand Washingtonul a intermediat o oferta, cu contributia Israelului, pentru prima incetare a focului prelungita din timpul razboiului. Intalnirea lui Blinken cu printul mostenitor saudit Mohammed bin Salman…

- Razboiul din Gaza va trece la o noua faza concentrata pe luarea la tinta precisa a conducerii Hamas si pe operatiuni bazate pe informatii, a declarat vineri in Israel consilierul pentru securitate nationala al Statelor Unite Jake Sullivan, citat de Reuters si France Presse. Israelul este sub presiune…

- SUA considera ca Israelul ar putea incheia operațiunile militare de amploare din sudul Fașiei Gaza pana in ianuarie, iar apoi sa treaca la atacuri mai bine țintite asupra unor teroriști și lideri specifici ai Hamas, informeaza The Times of Israel, care citeaza CNN. Potrivit purtatorul de cuvant al armatei…

- Directoarea pentru buget a Casei Albe, Shalanda Young, a avertizat intr-o scrisoare adresata luni presedintelui Camerei Reprezentantilor, Mike Johnson, si altor lideri din Congres ca Statele Unite sunt pe cale sa-si epuizeze timpul si banii in efortul de a ajuta Ucraina sa-si poarte razboiul cu Rusia,…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a cerut joi Israelului sa ia masuri pentru a garanta siguranta civililor palestinieni din sudul Fasiei Gaza, inainte de a relua operatiunile militare impotriva gruparii islamiste Hamas, transmite Reuters. Secretarul de stat american Antony Blinken a cerut joi…